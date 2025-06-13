Trafik Cezaları Düşük, Caydırıcı Olmalı

CEZA ARTIRIMI HAFTAYA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, trafik cezalarının artırılmasına dair hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerinin gelecek hafta başlayabileceğini belirtti. Güler, trafik cezalarının düşürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını da vurguladı. “Şu anda uygulanan trafik cezaları düşük zaten. Biz bunu caydırıcı hale getiriyoruz” açıklamasını yapan Güler, toplumdan gelen tepkilerin yüksek cezalardan değil, aşırı radar uygulamalarından kaynaklandığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konu hakkında bir komisyon oluşturduğunu belirtti.

RADAR CEZASI TANIMI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Güler, radar cezası diye bir uygulamanın olmadığını dile getirerek, “Radarlar, ilan edilen hız limitlerine uyup uymadığınızı gösteren tabelalardır. Buna uymak zorundasınız. Denetimlerde bu hız limitine uymadığınız takdirde idari para cezası ile karşılaşırsınız” dedi. Ayrıca, Kurban Bayramı boyunca yola çıkan sürücülerin yüzde 99,5’ine ceza uygulanmadığını söyleyerek, “Bunu uygulamazsanız, bayram gibi yoğun günlerde kazaların artmasına neden olabilirsiniz. Bu nedenle caydırıcı cezalar ve tedbirler almak zorundayız” ifadesini kullandı.

YORUMLARDA HIZ KONTROLÜ VURGUSU

Bir gazetecinin, “Geçen bayrama göre bu sefer daha fazla artış olmuş” sözü üzerine Güler, radar uygulamalarına rağmen sürücülerin yorgun, yüksek hızda ve kurallara uymadan hareket ettiğini kaydetti. “Hayat hakkını korumak zorundayız, bu sebeple tedbirleri almamız gerekiyor” dedi. Bunun yanı sıra, Kurban Bayramı sonrası Genel Kurul’da milletvekillerinin radar uygulamalarına tepkilerle ilgili gündeme getirdiği konular arasında yer aldı.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU VE RADAR ETKİSİ

Milletvekilleri, yollardaki gözlemlerini paylaşırken, vatandaşların hız sınırına uymak için yavaşladığını, dolayısıyla sol şeritlerde bile trafik yoğunluğunun oluştuğunu aktardı. Bir milletvekili, kendi seyahat deneyimini aktarırken, “Sol şeritte ilerlerken, normalde araçlardaki uyarılar nedeniyle sürücüler şerit değiştirip yol veriyorlardı ama bu sefer olmadı. Yavaş ilerliyorlardı ve yoğunluk oluşmuştu. Radar uygulamasından kaynaklandığını anladım. Toplumumuz trafik kurallarına çok uymuyor, bunun alışkanlığı var” şeklinde konuştu.