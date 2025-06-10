Trafik Cezaları Yüksek Olacak

TRAFİK CEZALARI KAPSAMINDA YENİ UYGULAMALAR

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen trafik güvenliği ve düzeni konularında belirlenen diğer kurallara uymayanlara 1000 lira idari para cezası uygulanıyor. Kasislerden çapraz geçmenin ne gibi sonuçları olduğu ve kasisten yan geçmenin yasak olup olmadığı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya yetkili kişilerin uyarılarına uymayanlar ise 3 bin lira ceza ile karşılaşabiliyor.

Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, hız ölçen teknik cihazlarla belirlenen hız sınırlarını aşan sürücüler için çeşitli ceza miktarları mevcut. Yerleşim yeri içinde hız sınırlarını 6-10 kilometre/saat aşan sürücüler 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlar 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlar 6 bin lira gibi artan ceza miktarları ile karşılaşabiliyor.

CEZA MİKTARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENİYOR

Ceza miktarları hız limitine göre değişiyor. Örneğin, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira ceza kesiliyor. 36-45 kilometre/saat aşanlar için ceza 15 bin lira olarak belirlenirken, 46-55 kilometre/saat aşan sürücüler 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlar 25 bin lira ve 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlar 30 bin lira ceza ile cezalandırılıyor. Tüm cezalar için detaylı bilgi almak mümkündür.