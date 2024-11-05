Trafik Cezalarına Büyük Zam Geliyor!

ENFLASYON VERİLERİ VE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Ekim ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirleniyor. Bu oran, birçok alanda olduğu gibi trafik cezalarında da önemli artışlara sebep oluyor ve 2025 yılında trafik cezalarında etkin bir rol oynaması bekleniyor. Yapılan hesaplamalar, 2025 yılında trafik cezalarının neredeyse yarı yarıya zam geleceğini gösteriyor. TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre %43,93 artış gösterdi.

TRAFİK CEZALARINDAKİ ARTILAR

2025 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranının ekim ayı enflasyon verisiyle %43,93 keskinleşmesi, birçok alanda trafik cezalarında belirgin artışlar yaratıyor. Bu verilere dayanarak, yılbaşında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerinin neredeyse %50 oranında zamlanması bekleniyor.

ZAMLARIN DETAYLARI

Halk TV’de yer alan habere göre, yeni fiyat artışlarının özellikle kırmızı ışıkta geçmek veya cep telefonuyla konuşmak gibi ihlallerde büyük etki göstermesi öngörülüyor. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 liraya yükseliyor. Ayrıca, makas atmanın cezası 9 bin 267 liraya, drift atmanın cezası ise 46 bin 392 liraya çıkması bekleniyor. İşte zamlı trafik cezası tarifesi;