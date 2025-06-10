Trafik Cezası İhlali 1000 Lira

TRAFFIK CEZALARI HAKKINDA KAPSAMLI BILGI

Trafik işaretleri, cihazlar ve yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlar, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması için büyük önem taşıyor. Yönetmelikte gösterilen diğer kurallar, yasaklar, zorunluluklar ve yükümlülüklere uymayan sürücüler, 1000’er lira idari para cezası ile karşılaşabiliyor. Özelikle bu durum, trafikteki güvenliğin tehlikeye girmesi anlamına geliyor.

UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR

Kasislerden çapraz geçmek veya yan geçmekle ilgili sorular sıklıkla gündeme geliyor. Trafiği düzenleme ve denetimle görevli olan trafik zabıtaları, özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlarda 3000 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, trafik ışıklarına uymayan sürücüler de 5000 lira idari para cezası ile cezalandırılıyor. Bu noktada, sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli kurallar olduğunu belirtmek gerekiyor.

HIZ SINIRI AŞIMLARINDA CEZALAR

Hız konusunda yapılan denetimlerde hıza dikkat edilmesi gerekiyor. Hız ölçen cihazlar veya diğer teknik usullerle yapılan tespitlerde, yerleşim yerleri içinde hız sınırlarını aşan sürücüler oldukça yüksek cezalara çarptırılıyor. Örneğin, 6-10 kilometre/saat aşımında 2000 lira, 11-15 kilometre/saat aşımında 4000 lira, 16-20 kilometre/saat aşımında 6000 lira, 21-25 kilometre/saat aşımında 8000 lira ve bu şekilde kötü sürücü alışkanlıkları, 66 kilometre/saat ve üzeri aşımda 30000 lira olarak cezalandırılıyor. Tüm bu kurallar, trafik düzeninin sağlanması adına oldukça önemli bir konu.