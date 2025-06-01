Trafik Denetiminde 567 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

Ekipler, trafikte vatandaşların güvenliğini sağlamaya yoğun bir şekilde devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, son olarak 22-29 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı.

ABARTI EGZOZ KULLANIMINDAN KAÇINALIM

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili 26 bin araca işlem yapıldığını belirtti ve şu sözleri dile getirdi: “1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ‘abarth egzoz’ kullanımı ile toplam 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.” Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta ve araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım.”

DENETİMLERİN DETAYLARI

Yerlikaya, denetimlerde toplam 567 bin 397 araca işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında, “Trafik denetimleri Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi.” ifadelerini kullandı. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye de işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 sürücü ile birlikte diğer işlemler sonucunda toplamda 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapılmış oldu. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”