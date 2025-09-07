Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

TRAFİK DENETİMİNDE ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Bursa’da, trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında ehliyetsiz bir sürücü yakalandı. Sürücü Barış A., “Ehliyetimi dün almıştım. Galiba beni dolandırdılar” şeklinde bir açıklama yaptı. Denetim sırasında otomobili otoparka çekilen sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, şüphe üzerine 16 LCD 96 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen Barış A.’ya, 25 bin lira ceza uygulandı. Otomobilinin çekileceğini öğrenen sürücü, bu kez de polislere, “Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin” diyerek ricada bulundu.

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Trafik ekipleri, sürücü Barış A.’nın ricasına rağmen otomobili çekiciyle otoparka çekti. Bu olay, Bursa’daki trafik denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.