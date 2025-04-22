Trafik Denetiminde Kızınla Birlikteydin

ÇOCUK TRAFİK POLİSİ GÜVENLİK DENETİMİNDE ROL ALDI

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli bir polis memuru ve 6 yaşındaki kızı, araç denetimi gerçekleştirdi. Anaokulu öğrencisi Asya Umay Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla babası Tahir Yıldırım ile trafik denetiminde görev alarak, polis üniforması giydi.

DENETİM NOKTASINDAKİ AKTİVİTELER

Troya Caddesi’nde bulunan denetim noktasına trafik polisi aracıyla gelen Asya, hız sınırını aşan araçları babası ile birlikte durdurdu ve bazı sürücülerden emniyet kemeri kontrolü yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Asya Umay Yıldırım, “Bugün babasıyla trafik uygulaması yaptığını” ifade etti. Yapılan denetimde motosiklet sürücülerinden kask takmalarını ve araç sürücülerinin telefonla konuşmamalarını istedi. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemine de dikkat çekti.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Asya, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklara kutlu olmasını diledi. Yıldırım, “Bizler bugünün küçükleriyiz ama yarının büyükleriyiz. Memleket, bizimle beraber, ileriye gidecektir hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diyerek geleceğe dair umut dolu düşüncelerini paylaştı.