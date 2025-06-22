Trafik Denetimleri Artıyor, Güvenlik Sağlanıyor

TRAFİK DENETİMLERİ HAKKINDA GÜNCEL VERİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine dair detayları paylaştı ve toplamda 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini belirtti. Bu süreçte, 468 bin 539 araca ve sürücüye işlem yapıldığını vurguladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 85 bin 842 araca/sürücüye işlem yapıldı. Şehiriçi ve şehirlerarası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR VE İŞLEM SAYILARI

Bakan Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına da değindi. “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 12-19 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 132, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 270, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DEVAM

Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması için hem polis ve jandarma ekipleriyle hem de havadan helikopter ve dron sistemleriyle denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Son olarak, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek, trafik kurallarına riayet etmenin önemine vurgu yaptı.