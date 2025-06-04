Trafik Denetimleri Bayramda Sürecek

TRAFFİK DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Konya’da bayram döneminde yoğunluk beklenen bölgelerde, trafik polisleri denetimlerini artırıyor. Trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, “91 ekibimiz ve toplam 268 personelimizle sahada olacağız. Bunların yanı sıra 5 bin 73 kamera ile oluşturduğumuz Trafik Anlık Takip Merkezimizden anlık takip edeceğiz” diyor. Bayram tatili boyunca, kent merkezindeki yoğunluğa karşı önlemler alındı.

YORUMLAR VE PLANLAMALAR

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca kent merkezinde 91 ekip ve 268 personel ile görev yapacak. Bu ekipler, aşırı hız, emniyet kemeri takma ve cep telefonu kullanmamaya dair sürücüleri uyarıyor. Murat Ercan, bayramda oluşabilecek yoğunluğa karşı hazırlıklarını şu şekilde aktarıyor: “Planlamalarımızı 3 noktada yaptık; alışveriş merkezleri, ana yollar ve şehitlik ile kabristanlara yönelik.”

DENETİMLERİN KAPSAMI

Alışveriş merkezlerinde kurban kesim ve satış yerlerinin denetimlerini de kapsayan hazırlıklar, şehrin ana arterleri olan Kadınlar Pazarı, Muhacir Pazarı ve Alaaddin çevresinde yoğunlaşacak. Ercan, ayrıca, “Şehrimizin giriş ve çıkış noktalarında 7 kavşak noktasında ekiplerimiz her 2 kilometrede bir konuşlanacak ve uygulamalarımıza devam edecek” diyerek bilgi veriyor.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Murat Ercan, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunuyor: “Trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Son 5 aylık süreçte yaralamalı kazalarımızda yüzde 18.1’lik bir artış var. Motosiklet kazalarında ise bu oran yüzde 41.9’a ulaştı. Bunun minimuma indirilmesi, vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla alakalı” şeklinde konuşuyor.