“Trafik Denetimlerinde 3 Milyon Araç”

DENETİM RAKAMLARI VE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine dair önemli bilgiler paylaştı. X platformundan yaptığı duyuruda, toplamda 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini ve 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya’nın açıklamasında “Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin” uyarısında bulundu.

DENETİM SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimleri sırasında, 3 milyon 14 bin 276 araç kontrol edildi. Bu süreçte, mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıksız veya sesli uyarı işaretlerini (çakar) takarak kullanan 259 sürücüye de işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 134 bin 746 sürücüyü, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102 aracı, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 sürücüyü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 aracı kontrol edildi. Tüm bu işlemlerle birlikte toplamda 483 bin 947 araca/sürücüye işlem uygulandı.