Trafik Denetimlerinde 498 Bin 666 İşlem

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Trafikte uygulanan denetimler ülke genelinde kararlılıkla sürüyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücüleri bir bir belirleyerek gerekli işlemleri yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşım ile denetimlerin detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya, trafik ışıklarının önemine dikkat çekerek, “2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; trafik ışık ihlali ile ilgili, 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı. 2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” ifadelerini kullandı.

TRAİFİK DENETİMİ İSTATİSTİKLERİ

1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 milyon 600 bin aracın kontrolü yapıldı. Yerlikaya, bu kapsamda şu bilgileri paylaştı: “Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında: 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.” Diğer işlemler arasında, hız ihlali yaparak 149 bin 311, periyodik muayenesini yaptırmayan 27 bin 818, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 474 sürücü yer alıyordu. Toplamda ise 498 bin 666 araca/sürücüye ceza uygulandı. Yolculukların, sevdiklere kavuşmak için olduğu hatırlatıldı.