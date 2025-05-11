Trafik Denetimlerinde Yüksek İşlem Sayısı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ARAÇ DENETİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini ve toplam 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri bu süreç içinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, mevzuata uygun olmayan araçlara ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) takarak kullanan 50 sürücüye işlem uygulandı.

DENETİM SÜREÇLERİ VE İHLALLER

Ayrıca, yapılan denetimlerde hız ihlali yapan 149 bin 311 sürücü, periyodik muayenesini yaptırmayan 27 bin 818 sürücü, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 25 bin 993 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 sürücüye işlem yapıldı. Tüm bu işlemlerle birlikte toplamda 498 bin 666 araca-sürücüye ceza uygulandı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” diyerek ışık ihlalleri konusunda dikkat çekti. Ayrıca, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ışık ihlali sebebiyle 369 bin 457 araca-sürücüye işlem uygulandığını da belirtti.