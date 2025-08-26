Trafik Denetleme Ekipleri Kontrol Yaptı

DENETİM AŞAMALARI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, motosikletlere yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi. Emniyet birimleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla şehir genelinde faaliyetlerini sürekli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, motosikletler ve sürücüler üzerinde kapsamlı bir trafik denetimi yapıldı.

MOTOSİKLET DENETİMİ ÖNEMLİ

Şehir merkezinin çeşitli alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda motosiklet incelendi. Denetim sırasında, ehliyetsiz, kasksız ve tescilli motosikletleri plakasız kullanan sürücülere, kurallara uymadıkları için ceza kesildi. İlgili birimler, bu denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.