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Trafik Eğitimi Belen’de Gerçekleştirildi

POLİS EKİPLERİNDEN TRAFİK EĞİTİMİ

Hatay’ın Belen ilçesinde, polis ekipleri ana sınıfı öğrencilere trafik konusunda eğitim düzenliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği, “Hayata Bir Adım” projesi çerçevesinde Simya Koleji’nde ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi sunuyor.

GÜVENLİ YAYA DAVRANIŞLARI

Bu eğitimde öğrencilere güvenli yaya davranışları ile temel trafik kuralları ve trafik işaretlerinin anlamları hakkında bilgiler aktarılıyor. Eğitim boyunca trafik güvenliğine dair önemli bilgilerin yanı sıra, çocukların trafik bilincini artırmayı hedefleyen aktiviteler de yer alıyor.

EĞİTİM SONUNDA HEDİYELER

Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları, polis etiketleri ve maket polis araçları hediye ediliyor. Bu hediyeler sayesinde öğrencilerin elde ettikleri bilgileri pekiştirmeleri ve trafik güvenliği konusunda daha fazla farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor.

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