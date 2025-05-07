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Trafik Eğitimi Beypazarı’nda Verildi

TRAFFIK GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Beypazarı’nda Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle öğrencilere trafik eğitimi verildi. Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ve Şehit Samet Üstüner İlkokulu’nda öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmelerin ardından, ekipler tarafından öğrencilere “Trafik Jandarması Okul Yolunda” isimli kitap ve çocuk dergisi dağıtıldı.

AK PARTİ BEYPAZARI İLÇE BAŞKANINDAN ZİYARET

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Etili, ilçedeki sorunlar ve talepler hakkında Bakan Bayraktar’a bilgi verdiklerini belirtti. “Hangi bakanlığı ilgilendiren sorunlar var ise o bakanlığa ziyaretlerimiz sürüyor. Bakan düzeyinde, genel müdür düzeyinde yetkililere sorunlarımız iletiyoruz. Akabinde de bu sorunların çözümü noktasında takibimiz başlıyor.” şeklinde konuştu.

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