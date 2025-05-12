Trafik Eğitimi Verildi, Güvenliği Artırdı

EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli eğitimler düzenliyor. Önleyici faaliyetler ve bilgilendirme amaçlı çalışmalar çerçevesinde, il genelinde birçok okulda öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARI ANLATILIYOR

Zahid Bağdır Anaokulu’nda 123 öğrenci, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu’nda 169 öğrenci, Bor İlçesi Menderes Okulu’nda 49 öğrenci ve Murat Halim Gürs Anaokulu’nda 45 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında, trafik kurallarının önemi ve yaya ile araç güvenliği konuları üzerinde duruluyor. İlimiz Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan etkinliklerden çocuklara uygulamalı eğitimler verilerek, trafikte güvenli hareket etmenin yolları gösteriliyor.

KÜÇÜK YAŞLARDA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Yapılan açıklamada, trafik bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulanıyor. Bu tür etkinliklerin, çocukların daha güvenli bireyler olarak trafikte yer almasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.