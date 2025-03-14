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Trafik Ekibinden Sürücülere Eğitim Verildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine trafik güvenliği eğitimi veriyor. Ekipler, 2025 yılı için belirlenen sürücü ve yaya eğitim hedefleri kapsamında, trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

TRAFİK KURALLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eğitimlerde, emniyet kemerinin kullanımı, kırmızı ışık kurallarına uyulması ve cep telefonunun araç kullanımı esnasında kullanılmaması gibi konular üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, ekipler tarafından dağıtılan broşürlerle sürücülere gerekli bilgiler sağlanıyor.

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