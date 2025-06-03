Trafik Ekipleri, Bayramda Güvenlik Sağladı

EMNİYET EKİPLERİ BAYRAM ÖNCESİ DENETİM YAPTI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuları ve şoförleri trafik kuralları hakkında bilgilendiriyor. Bayram öncesi trafik güvenliğini artırmak amacıyla sahada yer alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda gerçekleştirdikleri uygulama ile hem sürücülere hem de yolculara önemli uyarılarda bulunuyor.

KURALLARA UYULMASI GEREKEN BİR KONU

Ekipler, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları konusunda sürücüleri hatırlatıyor. Ayrıca yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığı aktarılıyor. Yetkililer, hafta boyunca otogarın ses sistemi aracılığıyla sık sık anonslar yapılacağını belirtiyor ve bu yöntemle vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.