Trafik Ekipleri, Motosiklet Sürücüsüne Ceza Kesti

CEZA KESİLEN MOTOSELİKT SÜRÜCÜSÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafik ekipleri bir uygulama sırasında kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsüne, 2 bin 167 TL idari para cezası yazdı. Olay, Çark Caddesi üzerinde saat 14.00 civarında Sakarya Millet Bahçesi önünde gerçekleşti. Trafik ekipleri, kaldırımdan giden motosiklet sürücüsünü durdurarak gerekli cezayı uyguladı.

SÜRÜCÜDEN ŞAŞIRTICI YANIT

Sürücü, kendisine kesilen cezaya tepki göstererek, “Herkes geçiyor, beni gördün bana kafayı taktın burada” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polis memuru, “Size neden kafayı takayım?” yanıtını verdi. Bu esnada sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciyi de “Sen bu görüntüyü bir yerde yayınla da bak ne yapıyorum ben sana” şeklinde tehdit etti.

KANUNLARA GÖRE CEZA İŞLEMİ YAPILDI

Sürücüye, yasalar çerçevesinde 2 bin 167 TL idari para cezası verildi ve ehliyetine 15 ceza puanı işlendi. Bu durum, trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir uygulama olarak değerlendiriliyor.