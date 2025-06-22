Trafik Ekipleri, Öğrencilere Yardım Etti

TALEPLERİNE ANINDA CEVAP VERİLDİ

Bolu ve Karabük’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) geç kalma riskiyle karşılaşan öğrencilere trafik ekipleri yardımcı oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde sınava girecek olan bazı öğrenciler, kimliklerini veya sınav giriş belgelerini unuttukları veya araçlarının arıza yaptığı nedenleriyle geç kalma riski yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, zamanla yarışan öğrencilere motosiklet ve ekip araçlarıyla sınav merkezine ulaşmalarında destek sağladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE DESTEKLENDİ

Sınav zamanında girebilen öğrenciler ve aileleri, ekiplerin gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Karabük’te de aynı şekilde, sınava çeşitli nedenlerle geç kalma ihtimali olan öğrencilere emniyet teşkilatı yardımcı oldu. Karabük Üniversitesi’ndeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonuna alındı. Bazı adaylar, sınav yerlerine koşarak ulaşmaya çalışırken, geç kalma riski yaşayan bir öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla zamanında sınava girebildi.