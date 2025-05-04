Trafik Ekipleri, Vatandaşa Akü Yardımı

TRAFİK EKİPLERİNDEN DESTEK

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşa yardım ederek aracına akü takviyesi yaptı. Atatürk Bulvarı’nda bir aracın arızalandığına dair ihbar alan şehir içi trafik ekipleri, sorunun aracın aküsünden kaynaklandığını tespit etti. Ekipler, arızalanan araca kendi ekip araçlarından akü takviyesi yaparak destek sağladı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aracın yeniden çalışmasının yanı sıra trafik akışının aksamadan devam etmesini sağlayan personeline teşekkür etti. Yılmaz, “Trafik polislerimiz, sadece kuralları denetleyen değil aynı zamanda vatandaşlarımızın her an yanında olan birer destek unsurudur.” şeklinde ifade etti.