Trafik Farkındalık Etkinliği Yapıldı

TRAFİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulamalı bir trafik farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımı, kask takmanın zorunluluğu ve alkolün etkileri gibi konulara dikkat çekiliyor. Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde yapılan etkinlikte, Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve ilçe protokol üyeleri, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak çeşitli hediyeler dağıtıyor.

KASK VE YELEK HEDİYESİ

Motosiklet kullanıcılarına kask ve yelek hediye edilirken, güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Etkinlikte, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen “alkol simülasyon gözlüğü” uygulaması dikkat çekiyor. Protokol üyeleri ve öğrenciler, gözlüğü takarak penaltı atışı yapıyor. Topa isabet ettirilememesi, alkolün görme ve koordinasyon üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

YAYA GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinliğin sonunda öğrenciler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle UNIPORT mevkiindeki yaya geçidinden geçerek yaya güvenliğine dikkat çekiyor. Protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.