Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMI TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLENDİ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Güvenli Motosiklet Kullanıcılığı’ eğitimi verildi. Eğitim, Karacasu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ ALIŞKANLIKLARI VE TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Eğitimde, motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi. Trafik polisleri, öğrencilere trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı, hız kontrolü ve dikkatli sürüşün önemi gibi konularda ayrıntılı bilgiler aktardı. Eğitim sırasında, görsel materyaller ve örnek olaylarla desteklenen sunumlar, öğrencilerin konuları daha iyi anlamasını sağladı.

TRAFAİK FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Etkinliğin sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanarak trafik güvenliği konusundaki farkındalıkları pekiştirildi. Yetkililer, bu tür bilgilendirici çalışmaların özellikle genç yaşlarda trafik bilinci oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti ve benzer eğitim faaliyetlerinin farklı okullarda da devam edeceğinin altını çizdi.