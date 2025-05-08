Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Yapıldı

TRAFFİK GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da, Trafik Güvenliği Haftası kapsamında sahil dolgu alanda vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik yapıldı. Süleymanpaşa ilçesindeki Dolgu Sahası, bu özel hafta dolayısıyla anlamlı bir organizasyonla buluştu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen bu etkinlikte, trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

ETKİNLİKTE TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILDI

Etkinlikte bulunarak vatandaşları bilgilendiren Trafik Jandarması ve Trafik Polisleri, görevleri sırasında kullandıkları araç ve ekipmanları tanıttı. Özellikle minik öğrenciler için düzenlenen eğitimlerde, temel trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Karşıdan karşıya geçiş ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

PROGRAMDA VALİ VE PROTOKOL ÜYELERİ YER ALDI

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı. Vali Soytürk, etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek trafik güvenliği ile ilgili onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Etkinlik, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.