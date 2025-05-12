Trafik Güvenliği Tehlikeye Atıldı

TRAFFİK GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Çayırova ve Gebze’nin bazı bölgelerinde, sürücüler emniyet şeridi kullanarak ve makas atarak trafik güvenliğini riske atıyor. Bu tehlikeli anlar, başka araçların kameralarına yansıdı. 7 Mayıs’ta saat 10.00 civarında, Çayırova’da Şekpınar yönünde seyreden 34 MYU 883 plakalı aracın sürücüsü, diğer araçların arasından geçerek hızla makas atıyor. Daha sonra, emniyet şeridini kullanarak yol almayı sürdürüyor.

TEHLİKELİ MANZARALAR KAMERADA

8 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında, D-100 kara yolu üzerinde Gebze ilçesinde, İstasyon Mahallesi’nde Ankara yönüne ilerleyen 34 EME 480 plakalı otomobil ve arkasındaki hafif ticari araç, yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir davranış sergiliyor. Sürücülerden biri emniyet şeridini kullanırken, diğeri ise diğer araçların arasından geçiyor. Bu tehlikeli anlar, diğer sürücülerin kameralarına yansıyor.