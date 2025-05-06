Trafik Haftası Etkinlikleri Başarıyla Gerçekleşti

ETKİNLİKLER ÇOCUKLARA YÖNELİK OLDU

Samsun’un Ladik ilçesinde düzenlenen trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklara bilgilendirme yapıldı. Ladik İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, Atatürk İlkokulunda gerçekleştirdikleri seminerin ardından trafik kurallarını pratik şekilde bahçede uygulamalı olarak anlattı.

KAYMAKAM’DAN TRAFİK KURALLARINA VURGU

Kaymakam Muhammet Özbalta, “Trafik haftası etkinlikleri kapsamında hayatımızın her alanında gerekli olan kuralları öğrencilerimizle beraber yerine getirdik. Trafik kurallarına uyulması, trafik kazalarındaki can ve mal kaybını en aza indirmek için çok gereklidir.” ifadesini kullandı. Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ve öğretmenler de katıldı.