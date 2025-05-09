Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Yapıldı

ÖĞRENCİLER TRAFİKTE FARKINDALIK YARATIYOR

Erzurum’da, ortaokul öğrencileri trafiği daha güvenli hale getirmek amacıyla yollara çıkarak trafik kurallarını uyguladı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan öğrenciler, dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirdi. Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

ETKİNLİKTE TRAFİK POLİSLERİ DE BULUNDU

Okul Müdür Yardımcısı Sadrettin Burak Ekizler, etkinliğin önemli detaylarını paylaştı. Öğrenciler, trafik polislerinin de katıldığı bu etkinlikte trafik kurallarını yerinde öğrenme şansı buldu. Amacı toplumsal farkındalık oluşturmak olan etkinlik, öğrenciler için büyük bir öğrenme fırsatı sundu. Matematik öğretmeni ve Trafik Kulübü Sorumlusu Bayram Aksakal ile Yakup Damacı, trafik bilincinin önemi üzerine vurgu yaparak “Trafik bilinci küçük yaşta başlar, erken yaşta verilen eğitim hayatı kurtarır” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Etkinlik sırasında “Hayatla yarışılmaz” sloganı ile söylenen sözler, sürücüleri ve yayaları daha dikkatli olma konusunda uyardı. Bu tür aktiviteler, toplumda trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eğitici etkinlikler, genç nesillerin trafik kurallarını öğrenmesi ve bunları günlük yaşamlarında uygulayabilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.