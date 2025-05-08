Trafik Haftası İçin Bilinçlendirme Yapıldı

TRAFFİK HAFTASI KAPSAMINDA BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ

Sakarya’da düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, polis ekipleri sürücüleri bilinçlendirmek için durdurdu. Etkinlikte, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla broşürler dağıtıldı.

SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde belirlenen uygulama noktalarında sürücüleri durdurarak bilgilendirme yaptı. Dağıtılan broşürlerle sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı ve gerekli uyarılar yapıldı.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ TEPKİLER YOK

Trafik bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Trafik Haftası süresince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer etkinlikleri farklı noktalarda devam ettireceği biliniyor.