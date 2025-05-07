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Trafik Haftası İçin Etkinlik Yapıldı

TRAFFİK HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçede kurulan trafik uygulama noktasında düzenlenen bu etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer yetkililer ve öğrenciler katılım gösterdi.

Trafik Kuralları Hakkında Bilgilendirme

Etkinlik sırasında, Kaymakam Kahraman, sürücülere ve öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi ve broşür dağıttı. Ayrıca, emniyet ve jandarma ekipleri de öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgiler sunarak, çeşitli hediyeler takdim etti.

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