Trafik Haftası Kapsamında Program Düzenlendi

Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kırklareli’nde Trafik Haftası çerçevesinde bir program gerçekleştirilmiş. Vali Uğur Turan, Cazibe Merkezinde yapılan bu etkinlikte, kentteki trafik kazalarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını açıklamış. Bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen mottonun “Bir Kural Bir Ömür” olduğunu söyleyen Turan, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istemiş.

Denetim Bilgileri Paylaşıldı

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yapılan denetimlerle ilgili bilgi vermiş. Konuşmaların ardından etkinlikte, öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Vali Turan tarafından ödülleri verilmiş.

Belediye Başkanı’ndan Ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezini ziyaret etmiş. Bulut, merkez içinde gezerek yetkililerden bilgi almış. Kadınların el emeği ürünlerinin sergisini de inceleyen Bulut, kadınlarla sohbet etmiş. Bulut, kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olmaları için birlikte çalışacaklarını ifade etmiş.