Trafik Haftasında Çocuklara Eğitim Verildi

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır’da, trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla çocuklarla farkındalık eğitimleri düzenlendi. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. Programda, farklı okullardan gelen ortaokul öğrencilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte trafik polisleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde yolun karşısına geçişlerini uygulamalı olarak gösterdi.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Vali Zorluoğlu, trafik haftasına dair yaptığı açıklamada, “Biz de ölümlü trafik kazası sayısı gelişmiş Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi, bu kurallara uyma alışkanlığının geliştirilmesidir. Bu da çocuklarımızdan başlayarak tüm yaş gruplarına etkili eğitimler verilmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Çocuklarımızdan başlayarak inşallah önümüzdeki yıllarda bu çocuklar büyüdüklerinde kurallara bizden çok daha iyi uyan nesiller olarak kazaları, özellikle de ölümlü kazaları azaltacaklar” şeklinde konuştu.

Vali, Diyarbakır’da 2024 yılının ikinci yarısında 6 noktada EDS sistemi kurulacağı müjdesini de verdi ve bu sistem ile birlikte yaklaşık 282 kilometrelik bir hız koridoru oluşturduklarını açıkladı. Bu önlemler sonucunda Diyarbakır’da 2023’e göre 2024 yılında ölümlü kaza sayısının yüzde 30’un üzerinde azaldığı belirtildi. Zorluoğlu, denetim sistemlerinin devam edeceğini ve ilave teknolojik önlemler alacaklarını ifade etti.