Haberler

Trafik İhlaline 9 Bin TL Ceza Kesildi

TRAFAK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, makas atarak trafikte ilerleyen bir sürücüye 9 bin 247 lira ceza kesildi. Alınan bilgilere göre, birkaç gün önce Pamukkale ilçesinde bulunan Acıpayam Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsü, diğer araçlar arasında makas atarak ilerledi. Bu sırada, aynı yönde seyir eden diğer araçların kameralarıyla kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler, sosyal medya platformlarında yayımlandı. Görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün plakasını tespit ederek kimliğini belirledi. Sürücüye, 9 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken, aynı zamanda ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da yasal işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Polis, İnegöl’de Aranan 3 Kişiyi Yakaladı

İnegöl'de polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.
Haberler

Merkez Cami’nin İlginç Mimari Şifreleri

Adana'daki Merkez Camii, mimarisiyle göz kamaştırıyor. Müezzin Kayyımı Alican Çelikel, caminin yüksekliği ve unsurlarının derin anlamlarına ışık tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.