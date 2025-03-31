Trafik İhlaline 9 Bin TL Ceza Kesildi

TRAFAK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, makas atarak trafikte ilerleyen bir sürücüye 9 bin 247 lira ceza kesildi. Alınan bilgilere göre, birkaç gün önce Pamukkale ilçesinde bulunan Acıpayam Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsü, diğer araçlar arasında makas atarak ilerledi. Bu sırada, aynı yönde seyir eden diğer araçların kameralarıyla kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler, sosyal medya platformlarında yayımlandı. Görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün plakasını tespit ederek kimliğini belirledi. Sürücüye, 9 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken, aynı zamanda ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da yasal işlem başlatıldı.