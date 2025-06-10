Trafik İhlallerine Cezalar Uygulanacak

TRAFİK KURALIHINA UYMAMANIN CEZALARI

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri aracılığıyla belirtilen hususlar ile trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan yönetmeliklerdeki tüm kural, yasak, zorunluluk ya da yükümlülüklere uymayanlar 1000 lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak. Özellikle kasislerden çapraz geçmenin ne anlama geldiği ve kasisten yan geçmenin yasak olup olmadığı gibi konular önem taşıyor.

UYARI VE İŞARETLERE UYMAMANIN CEZASI

Trafiği düzenleyen ve denetleyen trafik zabıtası veya özel kıyafetli diğer yetkililerin uyarı ve işaretlerine itaat etmeyenler, 3 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Aynı şekilde, trafik ışıklarına uymayan sürücüler için ceza 5 bin lira olacak. Yönetmelikte belirtilen kural ve yükümlülükleri ihlal edenlerin her birine 1000’er lira ceza uygulanacak.

HIZ SINIRLARINI AŞMANIN CEZALARI

Hız ölçen teknik cihazlar ya da çeşitli teknik yöntemlerle yapılan ölçümler sayesinde belirlenen hız sınırlarını yerleşim yerlerinde aşan sürücüler için ceza miktarları da değişiyor. 6-10 kilometre/saat fazla gidenler 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat fazla olanlar 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat fazla gidenler 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat fazla olanlar 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat fazla gidenler 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat fazla olanlar 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat fazla kez gidenler 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat fazla olanlar 25 bin lira ve 66 kilometre/saat ve üzeri aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.