Trafik İşaretlemeleri Güncelleniyor: Resmi Gazete’de Yayımlandı

TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, trafik güvenliği eylem planlarının uygulanmasına yönelik süreç resmi gazete aracılığıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme birçok önemli değişikliği beraberinde getiriyor.

TRAFİK İŞARETLEMELERİ GÜNCELLENECEK

Yapılan genelgeye göre, karayolu üzerinde bulunan hız sınırları ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlarla birlikte yeniden değerlendirilecek. Bu değerlendirme sürecinde, işaretlemelerin konumları, gereklilikleri, görülebilirlikleri, süreklilikleri ve sürücülerin davranışları üzerindeki etkileri dikkate alınacak. Ülke genelindeki karayollarında, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hız sınırları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen teknik kriterler doğrultusunda gözden geçirilecek. Meskun mahal dışında yapılan hemzemin yaya geçitleri de standartlara uygunluğu açısından kontrol edilecek ve istisnalar dışında kalanlar kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI DÜZENLENİYOR

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler ele alınarak, belirlenen kesimlerde hız sınırları yeniden düzenlenecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı kesimlerde hız sınırlamalarının kaldırılması uygun görüldüğünde, gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak. Bu düzenlemeler arasında, yaya geçidi ve durak uygulamalarının sonlandırılması, tehlike oluşturan orta refüj açıklıklarının kapatılması ve trafik işaretlemelerinin kaldırılması yer alıyor. Ayrıca şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal işaretlerinin ve konumlarının gerekliliği yeniden ele alınacak. Belediye sorumluluğundaki yüksek taşıma kapasitesine sahip yollar için de can ve mal güvenliği adına hız sınırları tekrar gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhaları uygulamaları, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesi çerçevesinde standardize edilecek.

SONUÇLAR 1 EYLÜL’E KADAR TAMLANACAK

Yürütülecek çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin de sürece dahil olacağı vurgulanıyor. Birinci öncelikli yolların düzenlenmesi 1 Eylül’e kadar, diğer yolların ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması planlanıyor.