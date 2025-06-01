Trafik İşaretlerine Dikkat Edilmeli

YOL DURUMU BİLGİLERİ

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım işlerinin yürütüldüğü alanlarda yavaş seyahat edilmesi ve trafik işaretlerine uyulması önemlidir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün güncel yol durumu raporuna göre, TAG Otoyolu üzerindeki Yılankale-Ceyhan kavşakları arasında bulunan 0-2. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

TRAFFİK KAPANMALARI VE KONTROLLÜ ULAŞIM

Sakarya-Bilecik yolu üzerinde, 29-33. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları yüzünden Bilecik yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapımı dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Muğla-Denizli yolu üzerindeki 35-38. kilometrelerde yer alan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

YOL YAPIMI ÇALIŞMALARI VE DİKKAT GEREKEN BÖLGELER

Kayseri-Niğde yolu üzerindeki 2-8. kilometrelerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürüyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 48-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yer alan yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa istikameti servis yoluna yönlendiriliyor.

GECE SAATLERİNDE KAPANAN YOL

Samsun-Ordu yolunun 1-9. kilometreleri arasındaki (Otogar Kavşağı-Belediye Evleri Katlı Yol) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Malatya-Elazığ yolunun 12-13. kilometrelerinde bulunan İkizce TOKİ Kavşağı’ndaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki (Trabzon Üniversitesi mevkisi) üstyapı onarım çalışması sebebiyle 21.00-07.00 saatleri arasında yol kısa süreli olarak trafiğe kapatılıyor ve ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.