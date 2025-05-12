Trafik İşaretlerine Uymak Gerekli

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YAVAŞ GİDİLMELİ

Kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenlerle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

OTOBANLARDAKİ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

TEM Otoyolu’nda Babaeski-Lüleburgaz kavşağındaki 72-76 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım ise İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Ayrıca O-4 Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşaklarındaki 73-92 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları, 22:00-06:00 saatleri arasındaki Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Bu durumda trafik akışı Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilecek ve TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı’ndan otoyola giriş yapılamayacak.

Ankara-Kırıkkale yolundaki 25-27. kilometreler arasındaki Çaykur Köprülü Kavşağı’nda yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yöndeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı. Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor. Ayrıca Seydikemer-Söğüt yolunun 47-57. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekli.

EKSTRA GÜVENLİK İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak kontrollü bir biçimde sürdürülüyor. Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Son olarak Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde (Çatalzeytin mevki) köprü malzemesi nakli dolayısıyla güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.