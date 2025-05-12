Haberler

Trafik İşaretlerine Uymak Gerekli

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YAVAŞ GİDİLMELİ

Kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenlerle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

OTOBANLARDAKİ ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

TEM Otoyolu’nda Babaeski-Lüleburgaz kavşağındaki 72-76 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım ise İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Ayrıca O-4 Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşaklarındaki 73-92 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları, 22:00-06:00 saatleri arasındaki Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Bu durumda trafik akışı Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilecek ve TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı’ndan otoyola giriş yapılamayacak.

Ankara-Kırıkkale yolundaki 25-27. kilometreler arasındaki Çaykur Köprülü Kavşağı’nda yürütülen çalışmalar nedeniyle her iki yöndeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı. Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor. Ayrıca Seydikemer-Söğüt yolunun 47-57. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekli.

EKSTRA GÜVENLİK İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak kontrollü bir biçimde sürdürülüyor. Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Son olarak Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometrelerinde (Çatalzeytin mevki) köprü malzemesi nakli dolayısıyla güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 62

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu, sabah saat 08:00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü. Kadıköy D-100'de bu oran yüzde 71'e çıktı. Ana yollar da yoğun.
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 160 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla 402 kişiyi dolandıran 160 şüpheliyi yakaladıklarını ve 73'ünün tutuklandığını duyurdu. 87 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.