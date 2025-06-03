Trafik İşaretlerine Uyulmalı, Yavaş Gidilmeli

YOL DURUMU VE ÇALIŞMALARA DİKKAT

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım projeleri sebebiyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nda Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı noktasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı’ndan otoyola çıkışlar ve buraya girişler trafiğe kapatıldı.

Aydınlatma Çalışmaları Süreci

İzmir Çeşme Otoyolu’nda 8-13. kilometre aralığındaki Narlıdere-Güzelbahçe kavşaklarında aydınlatma işleri dolayısıyla, 00.00-05.00 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleşiyor.

Bakım Ve Onarım Çalışmaları

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde bulunan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor. Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Yolda Devam Eden Çalışmalar

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları yüzünden ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24-27. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Niksar istikametinden iki yönlü olarak sürüyor. Elazığ-Tunceli yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kontrollü Ulaşım Durumu

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerinde gerçekleşen heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor. Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde, Altınkale Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde ise sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.