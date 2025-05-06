Trafik İşaretlerine Uyun, Dikkatli Olun

TRAFFIC SAFETY MEASURES REQUIRED

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bülteninde yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı kolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı’ndan otoyola yapılan giriş ve buradan çıkış noktaları trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu’ndaki Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 10-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım Denizli istikametinden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor. Ayrıca, Ankara Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale yönünde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor.

Aksaray-Ortaköy Yolu ve Diğer Güzergahlar

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometreleri (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Diğer Yol Durumları

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde çeşitli kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Son olarak, Söğüt-Korkuteli yolunun 6-13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.