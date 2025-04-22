Trafik İşaretlerine Uyun, Yavaş Gidin

KARAYOLU ÇALIŞMALARINA DİKKAT

Kara yollarında yapılan bakım, onarım ve inşaat işlemleri esnasında trafiğin yavaşlaması ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün sunduğu yol durumu raporuna göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı ile Gümüşova kavşaklarında 21.00-07.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları yaşanıyor.

ULAŞIMDA DEĞİŞİKLİKLER

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Ankara’dan Kahramankazan yönüne ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-10. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle Aydın yönüne giden sağ şerit trafiğe kapatıldı; trafik akışı orta ve sol şeritten devam ediyor.

SERVİS YOLUNA YÖNLENDİRME

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli’nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde elektirk ve elektronik sistem montaj çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banket kısımları daraltıldı ve trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

KONTROLLÜ ULAŞIM DEVAM EDİYOR

Amasya-Göynücek yolunun 0-10, Söğüt-Korkuteli yolunun 6-13 ve Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrol altında sürdürülüyor. Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde de heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometresindeki yapım işlemleri nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü şekilde sağlanıyor.