Trafik Işığında Hayvanlarını Geçiren Vatandaş

TRAFFİKTE HAYVAN GEÇİŞİ

Gümüşhane’nin Tekke beldesinde bir vatandaş, büyükbaş hayvanlarını yoğun trafiğin olduğu Gümüşhane-Bayburt karayolunda yaya geçidinden karşıya geçirmek durumunda kaldı. Tekke beldesi sakinleri, karşılarındaki meraları kullanmak için hayvan geçişi sağlayacak bir alt geçidin bulunmaması nedeniyle, hayvanlarını yaya geçidinden geçiriyor.

KURAL DIŞI TRAFİK ANLARI

Nurettin Aydoğdu, hayvanlarını yoldan karşıya geçirmek amacıyla yaya geçidini tercih etti. Araçların kırmızı ışıkta durmasının ardından, sürücülerin şaşkın bakışları arasında ineklerle birlikte yola adım atan Aydoğdu, başka alternatiflerinin olmadığını ifade etti. Bu ilginç anlar, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Aydoğdu, “Burada trafik ışığı olan tek güvenli nokta burası. Bu yüzden kurala uyarak yaya geçidini kullanıyoruz” dedi. Aynı videoda çevresindekilere “Hayvanlarımızı karşıya geçiremiyoruz, alt geçit olmadığından dolayı. Bir tek burada kırmızı ışık var, mecburen bu yolu kullanıyoruz” sözleri dikkat çekti.