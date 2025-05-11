Trafik Işıkları İçin Dikkatli Olun

TÜRKİYE’DE TRAFİK IŞIK İHLALLERİ ARTIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025’in ilk 4 ayında 369 bin 457 sürücüye trafik ışığı ihlaliyle ilgili işlem yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine dair bilgi paylaştı. Bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerinin, ışık ihlali konusunda 369 bin 457 sürücüye işlem uyguladığını söyledi. Yerlikaya, “2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti.” şeklinde bir ifade kullandı.

TÜM TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMLI

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 aracı denetlediğini belirtti. Işıklı veya sesli uyarı işaretleri bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığını da aktardı. Hız ihlali yapan sürücülerden 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırmayanlardan 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 kişi ile birlikte toplamda 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Trafik kurallarına uymanın önemi üzerine vurguda bulunan Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.” dedi. Bu açıklamalarıyla, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve trafik kurallarına uymanın kritik bir konu olduğunu hatırlattı.