Trafik İşyeri Ve İşaretlerine Uyun

TRAFFIC SAFETY MEASURES REQUIRED

Karayollarında devam eden yapım, bakım ve onarım işlemleri sırasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe ve Nurdağı kavşakları arasında 6-9. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları 12 Mayıs’a kadar sürecek. Bu nedenle, ulaşıma otoyolun Gaziantep yönünden iki yönlü imkan sunuluyor.

ROAD WORKS AFFECTING TRAFFIC FLOW

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Sızma Mahallesi mevkisinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı inşaatı dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine uyum sağlaması gerekiyor. Karasu-Kocaali yolunun 11-16. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleşiyor. Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediliyor.

DISRUPTIONS DUE TO CONSTRUCTION

Alanya-Gazipaşa yollarının 11-13. kilometrelerinde gerçekleştirilen patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle, 12.00-13.00 saatleri arasında yolun trafiğe kapatılması planlanıyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerinde Bursa-Ankara güzergahındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde ilerliyor.

CURRENT CONDITIONS AT DIFFERENT LOCATIONS

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’ndaki inşaat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerindeki Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü biçimde gerçekleştiriliyor. Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometrelerinde, Güzelce Karakolu mevkisindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor. Son olarak, İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometrelerinde, Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerindeki elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00’ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.