Trafik kanunu TBMM’de

AK Parti hükümetinin kazaların önüne geçmek için sunduğu trafik kanunu teklifi yarın İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek.

Teklifle yeni cezalar mevzuata giriyor, bazı cezalar da artırılıyor.

TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklif, yarın İçişleri Komisyonunda görüşülüp kabul edildikten sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek. Uymayanlara 1002 lira ceza kesilecek.

Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlara 15 gün trafikten men cezası getirilecek. Mevcut düzenlemede, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunluluğuna uymayan araçlara 108 lira ceza uygulanıyordu.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira verilen ceza 235 liraya çıkarılacak.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 lira olacak.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira ceza getirilecek.

Teklifle, kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira ceza uygulanıyor.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 lira, yüzde 30-50 aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 lira ceza uygulanacak. İhlalin 1 yıl içerisinde beş defa tekerrür etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süre ile alınırken, buna ilaveten 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanlara “sürücü belgesi iptali” düzenlenecek.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.

Arabanın el freninin çekilmesi, başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 lira ceza uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak.

YAYALARA GEÇİŞ HAKKI

Kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilecek, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek, mevcutta sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve çıkışları da eklenecek.

Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira ceza 235 liraya çıkarılacak.

Genel Kurulda, Türkiye’nin Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de ele alınacak.

İHTİSAS KOMİSYONLARI

Toplantıda, Anayasa’da ve TBMM İçtüzüğünde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak komisyonun 27. Dönem’deki çalışma usul ve esaslarına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Değerlendirmenin ardından, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “KKTC ve bölgesel gelişmeler” hakkında komisyonu bilgilendirecek.

TBMM Çevre Komisyonu, 17 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, komisyon üyelerinin genel çevre politikaları konusundaki görüşleri alınacak ve bu kapsamda 27. Dönem çalışma programı değerlendirilecek.

KİT KOMİSYONU DENETİMLERE BAŞLAYACAK

Komisyon, 17 Ekim günü Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. Genel Müdürlüğünün, 18 Ekim Perşembe günü ise Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim A.Ş. Gen. Müdürlüğü ve Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 17 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

TRT