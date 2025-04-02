Trafik Kazaları: Bayram Tatilinde 34 Ölü

TRAFFİK KAZALARI BİLANÇOSU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört günü içerisinde gerçekleşen trafik kazalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı” açıklamasını yaptı.

BAYRAM TATİLİNDEKİ KAZA SAYISI

Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı” şeklinde bilgi verdi. Bakan, açıklamasında trafik güvenliği ile ilgili emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerine de dikkat çekti. “9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı.” diyerek, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti.