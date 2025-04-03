Trafik Kazalarında 13 Kişi Daha Öldü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde toplam 583 trafik kazasında 13 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 959 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” şeklinde ifade etti.

İLK 5 GÜNDEKİ KAYIPLAR

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 günlük döneminde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 47’ye ulaştı. Ayrıca 5 bin 743 kişi de yaralandı. Bakan Yerlikaya, açıklamalarına devam ederek denetimlerle ilgili bilgiler verdi; “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”