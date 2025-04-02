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Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZALARINDAKİ KAYIPLAR

Bayram tatilinin ilk 4 günü içerisinde 34 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte 4 bin 784 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı cumartesi günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarının bilançosunu paylaşan Bakan Yerlikaya, “Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü olan 1 Nisan 2025 Salı günü 647 trafik kazası meydana geldi” dedi.

TÜM GÜNLERDEKİ KAZA VERİLERİ

Bakan Yerlikaya, “Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı” ifadelerini kullandı. Özellikle bayram süresince trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimleri hızlandırdığını belirtti.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, emniyet ve jandarma trafik ekipleri etkin denetimlerini sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 4. günü olan 1 Nisan 2025 Salı’da yapılan denetimlerde toplam 495 bin 753 aracın kontrol edildiğini duyurdu. Ayrıca, “21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı” açıklamasını yaptı.

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