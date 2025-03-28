Trafik Kazalarında Sıfır Can Kaybı Hedefi

TRAFİK KAZALARI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarıyla ilgili olarak Bakanlık tarafından hazırlanmış kısa filmi paylaşarak dikkat çekici verileri aktardı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada “2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu” ifadelerini kullandı.

Bakan, sosyal medya hesabında şu noktaları dile getirdi: “Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz ‘Sıfır Can Kaybı’. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”