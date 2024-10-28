Trafik Kazası Raporunda Dikkat Çeken Unsurlar

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU GÖNDERDİ

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu kaza soruşturmasını yöneten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Bilirkişiler, raporlarını oluştururken takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yolculuğa başladığı andan kaza anına kadar olan PTS kayıtları, güzergah üzerindeki kamera görüntüleri ile otobüsün girdiği benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları detaylı bir şekilde inceledi.

Hazırlanan raporda, sefer sırasında “24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği” kuralının göz ardı edildiği ifade edildi. Bu nedenle, seyahat için en az 3 sürücünün bulunmadığı sonucuna varıldı.