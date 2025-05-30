Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı Yapıldı

TRAFO KAZASI SONRASI BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN BAĞIŞI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları, üç farklı hastaya nakledildi. 11 Mayıs’ta kaza geçiren genç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesi, organ bağışında bulunma kararı aldı.

İKİ BÖBREK VE KARACİĞER NAKİL EDİLDİ

GAÜN Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, iki böbrek ve karaciğer, aynı hastanede organ bekleyen hastalara başarılı bir şekilde nakledildi. Böbreklerinden birini alan Enise Akbaş, “20 yıldır organ nakli bekliyorum. Çocukluğumdan beri hastalıkla mücadele ediyorum. Artık rahatça yürüyebiliyor ve nefes alabiliyorum. Su içtiğimde yüzüm hemen şişerdi, şimdi özgürce su içebiliyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.” dedi.

BAŞKA HASTALAR DA YENİ YAŞAMLARA KAVUŞTU

Diğer böbreği alan Mehmet Yaşar Sayar ise 17 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü belirtti. “Bir gün önce televizyonda organ nakli ile ilgili bir haber izledim ve dua ettim. Ertesi gece telefon geldi. Hastaneye gittim ve süreç başladı. Bu mutluluk tarif edilemez. Bağışçının ailesine başsağlığı diliyor, herkesi organ bağışına davet ediyorum.” şeklinde konuştu. Karaciğer nakli yapılan Hüseyin Kahyeoğulları’nın kızı Filiz Ceylan da, “Dört yıldır babam için nakil bekliyorduk. 12 saat süren ameliyatın ardından başarılı bir nakil gerçekleşti. Şimdi babamın durumu çok iyi. Ailece organ bağışçısı olduk.” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE ORGAN BAĞIŞI

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, nakil işlemlerinin ardından hastaları ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden gence Allah’tan rahmet dileyen Doğan, sürece katkı sağlayan tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti. GAÜN Organ Nakli Merkezi Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, “Organ bağışı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bir hayat sona ererken, başka hayatlara yeni başlangıç sunar.” dedi. GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan ise, “Genç insanlar hayata tutunabilmek için organ nakline ihtiyaç duyuyor. Toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz.” diye belirtti.