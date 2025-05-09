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Trafik Kazası Suikast Girişimi Olarak Değerlendirilmeli

TRAFFIC ACCIDENT AÇIKLAMASI

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, açıklamasında bir trafik kazasının yaşandığını belirtiyor. “Trafik kazası olduğu doğru. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası” diyor. Ancak bu kazanın, suikast girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KAZA SONRASI DURUM

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın da olay anında araçta bulunduğunu ifade eden Doğan, katılacakları programa sorunsuz bir şekilde katıldıklarını aktarıyor. Bu durum, yaşanan olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.

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